De Bruyne a Sky: "Ruolo? Preferisco da 8 o da 10. Buona gara, ma sofferto un po' nel 2T..."
Kevin De Bruyne si prende la scena nel successo del Napoli contro il Frosinone, firmando una doppietta e trascinando gli azzurri in una serata importante per rilanciarsi in campionato. Al termine della gara, il centrocampista belga è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla vittoria, sulla posizione occupata in campo e sul difficile ciclo di partite che attende la squadra. Di seguito le sue parole.
De Bruyne dopo la doppietta: “Preferisco giocare da 8 o da 10”
Hai trovato un feeling speciale con il club e con la Nazionale?
"Dovevamo vincere, è stata una buona partita. Nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto, ma poi l'abbiamo portata a casa".
Dove ti trovi meglio in campo?
"Preferisco da 8 o da 10, oggi ho giocato in una posizione diversa ma non è un problema".
Era importante iniziare questo ciclo con una vittoria?
"Calendario molto difficile, ma dobbiamo andare avanti e fare il meglio possibile".
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