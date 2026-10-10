De Bruyne a Sky: "Ruolo? Preferisco da 8 o da 10. Buona gara, ma sofferto un po' nel 2T..."

De Bruyne firma una doppietta contro il Frosinone, parla del suo ruolo preferito e sottolinea anche alcune difficoltà avute dal Napoli nel secondo tempo

Kevin De Bruyne si prende la scena nel successo del Napoli contro il Frosinone, firmando una doppietta e trascinando gli azzurri in una serata importante per rilanciarsi in campionato. Al termine della gara, il centrocampista belga è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla vittoria, sulla posizione occupata in campo e sul difficile ciclo di partite che attende la squadra. Di seguito le sue parole.

De Bruyne dopo la doppietta: “Preferisco giocare da 8 o da 10”

Hai trovato un feeling speciale con il club e con la Nazionale?

"Dovevamo vincere, è stata una buona partita. Nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto, ma poi l'abbiamo portata a casa".

Dove ti trovi meglio in campo?

"Preferisco da 8 o da 10, oggi ho giocato in una posizione diversa ma non è un problema".

Era importante iniziare questo ciclo con una vittoria?

"Calendario molto difficile, ma dobbiamo andare avanti e fare il meglio possibile".