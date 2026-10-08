Podcast Carnevale su Lucca: "Grandi cose a Udine, tornerà a essere forte! Napoli è diversa..."

Da Lucca a Napoli-Frosinone. Tanti temi in diretta trattati da Andrea Carnevale, ex azzurro, oggi dirigente dell'Udinese, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il Napoli di Allegri ha 7 punti dopo 5 giornate e ora inizia un tour de force di nove sfide in meno di un mese. Ti aspettavi un Napoli già in difficoltà?

"Il Napoli effettivamente non ha iniziato come ci si aspettava. Con la rosa che ha, non me l'aspettavo neanche io. Però dobbiamo anche sapere che il calcio è questo: l'allenatore non è più Conte, è Allegri, e quindi secondo me bisogna dargli un po' di tempo. Io penso che il Napoli abbia una rosa veramente ampia. Leggevo anche oggi che McTominay dovrebbe rientrare, che è un giocatore molto importante per il Napoli. Quindi non credo che possa avere difficoltà, con questi grandi giocatori e questa grande rosa. È solamente un inizio negativo, come lo è stato anche all'Udinese. Secondo me il Napoli può veramente combattere con tutte le squadre d'alta classifica."

Le difficoltà di Lorenzo Lucca, ex Udinese, sono legate a una questione mentale o a limiti tecnici che non lo rendono adeguato alle aspettative del Napoli?

"Io continuo sempre a sostenere i giocatori, fino a prova contraria. Lo faccio anche qua a Udine: quando il giocatore non va, fin quando l'allenatore non lo mette in campo, io sostengo sempre i giocatori. Ritorniamo a Lucca: lui ha fatto due campionati straordinari qui a Udine, ho visto veramente un giocatore di potenziale alto. Poi arriva a Napoli e chiaramente non è il giocatore che abbiamo visto a Udine. Però quest'anno, durante la preparazione, gli ho visto fare cose molto diverse rispetto all'anno scorso: l'ho visto molto più dentro al progetto, mi è sembrato un giocatore completamente diverso. Ora bisogna solamente capire. Io penso che Allegri, nell'ultima partita, con l'azione che stava andando in profondità, forse lì poteva fare qualcosa in più, però non è stata così. Quindi è sotto gli occhi di tutti, anche dei tifosi. Però io continuo a sostenerlo, perché penso che Lucca abbia delle buone qualità tecniche. Non è facile giocare in quel grande stadio. Io dico sempre che quando vai a giocare con grandi campioni devi sgomitare: io ho sgomitato, io avevo Diego Armando Maradona, quindi non potevo sbagliare neanche una palla in allenamento, perché ero talmente concentrato, non potevi sbagliare con Diego. Ho fatto la mia carriera a Napoli, ho vinto tutto, quindi ringrazio anche il grande Diego. Ci mancherà sempre, ci manca tutti i giorni. Io continuo a sostenere Lorenzo, come l'ho fatto con Meret e Zielinski, perché ritengo che inizialmente si possa ritagliare qualcosa, e poi spero che sia l'uomo in più del Napoli."