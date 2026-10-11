Eurorivali, il Villarreal perde di misura col Real Madrid: è già il 5° ko in stagione
Il Villarreal, prossimo avversario del Napoli in Champions League, arriva alla sfida europea dopo una sconfitta di misura contro il Real Madrid. Al Bernabeu finisce 1-0 per i Blancos, con il match deciso al 62’ da Diomande su assist di Valverde. La squadra di Marcelino resta in partita fino alla fine, anche grazie a un gol annullato al Real al 71’, mentre poco dopo Vinicius Junior viene espulso lasciando i padroni di casa in dieci per il finale.
Villarreal ko prima del Napoli: decide Diomande al Bernabeu
Per il Villarreal si interrompe così la serie di due vittorie consecutive in Liga contro Malaga (3-1) e Levante (3-1). Il momento resta però altalenante: nelle ultime sei gare tra campionato e Champions sono arrivate tre sconfitte, compreso il 3-2 contro il Borussia Dortmund nella prima giornata europea. Sono invece cinque i ko in totale da inizio stagione. Ora gli spagnoli dovranno voltare pagina rapidamente: martedì alle ore 20:45 ospiteranno il Napoli di Allegri in una sfida già importante per il cammino in Champions.
Champions League, il calendario del Napoli
1ª giornata - Napoli-Arsenal 0-1 (9 settembre - 21.00)
2ª giornata - 13 ottobre - 21.00 - Villarreal-Napoli
3ª giornata - 20 ottobre - 21.00 - Napoli-Bodo
4ª giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli
5ª giornata - 24 novembre - 21.00 - Manchester City-Napoli
6ª giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Brugge
7ª giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli
8ª giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking
UEFA Champions League 2026-2027
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