Eurorivali, il Villarreal perde di misura col Real Madrid: è già il 5° ko in stagione

Il Villarreal perde 1-0 contro il Real Madrid prima della sfida col Napoli: decide Diomande, martedì l’incrocio di Champions

Il Villarreal, prossimo avversario del Napoli in Champions League, arriva alla sfida europea dopo una sconfitta di misura contro il Real Madrid. Al Bernabeu finisce 1-0 per i Blancos, con il match deciso al 62’ da Diomande su assist di Valverde. La squadra di Marcelino resta in partita fino alla fine, anche grazie a un gol annullato al Real al 71’, mentre poco dopo Vinicius Junior viene espulso lasciando i padroni di casa in dieci per il finale.

Villarreal ko prima del Napoli: decide Diomande al Bernabeu

Per il Villarreal si interrompe così la serie di due vittorie consecutive in Liga contro Malaga (3-1) e Levante (3-1). Il momento resta però altalenante: nelle ultime sei gare tra campionato e Champions sono arrivate tre sconfitte, compreso il 3-2 contro il Borussia Dortmund nella prima giornata europea. Sono invece cinque i ko in totale da inizio stagione. Ora gli spagnoli dovranno voltare pagina rapidamente: martedì alle ore 20:45 ospiteranno il Napoli di Allegri in una sfida già importante per il cammino in Champions.

Champions League, il calendario del Napoli

1ª giornata - Napoli-Arsenal 0-1 (9 settembre - 21.00)

2ª giornata - 13 ottobre - 21.00 - Villarreal-Napoli

3ª giornata - 20 ottobre - 21.00 - Napoli-Bodo

4ª giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli

5ª giornata - 24 novembre - 21.00 - Manchester City-Napoli

6ª giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Brugge

7ª giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli

8ª giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking