Allegri a Sky: "Aggressività e voglia! De Bruyne ancora meglio da play. Badiashile? Sbagliato io a Milano"

Max Allegri analizza il 3-0 al Frosinone, esalta De Bruyne e difende Badiashile, chiedendo però più solidità e precisione al Napoli

La vittoria contro il Frosinone restituisce al Napoli tre punti importanti e diverse indicazioni positive. Nel post partita Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la prestazione degli azzurri, soffermandosi su Badiashile, De Bruyne, Di Lorenzo e sulla gestione del rigore con Højlund. Di seguito le sue parole.

Badiashile è bravo.

"Non si possono giudicare i giocatori su un errore. Nel calcio sbagliamo tutti e a volte capita che l'errore ti costano la partita. A Milano potrei aver sbagliato io, magari era meglio metterne uno senza spostare gli altri. Un giocatore va valutato per quello che è e per quello che fa durante la stagione. Il giocatore non è in discussione".

Tante cose positive stasera: quella che la soddisfa di più?

"La voglia e l'aggressione avuta ad inizio partita. Abbiamo avuto 6/7 situazioni in cui non abbiamo chiuso l'azione, poi loro ti ripartono addosso e diventa una partita a ping pong. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente, nel secondo abbiamo fatto una partita più difensiva perché avevamo speso tanto. Siamo stati bravi, ma abbiamo avuto 4 palle 2 contro 1 dove non dovevamo sbagliare".

La Nazionale ha fatto bene a De Bruyne?

"A Milano quando è entrato ha fatto bene, come nelle altre partite. Poi Nazionale vince e viene valutata la prestazione dal risultato. Giocatore straordinario: se si mette a fare il play diventa ancora più bravo e può allungare la carriera. A lui piace divertirsi davanti e stasera ha fatto una gran partita. L'anno scorso è stato fermo tanto, come Anguissa e Neres. Dovremo migliorare la condizione, ci vuole pazienza e l'importante è che la squadra diventi solida davanti all'area e conceda meno".

Di Lorenzo è andato al di là delle previsioni?

"Questi inserimenti ce li ha sempre, è stato bravo soprattutto nella riconquista. Abbiamo avuto situazioni in cui dovevamo essere più pericolosi".

Cosa ha detto a Hojlund dopo il rigore?

"Mi ha detto che De Bruyne gli aveva dato la palla, gli detto che doveva ridargliela".