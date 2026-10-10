Napoli-Frosinone 3-0, le pagelle: che classe KDB, finalmente Lang! Reazione Badiashile, Hojlund timido
Meret 6 - Viene chiamato in causa soprattutto con conclusioni da fuori e risponde presente.
Rafa Marin 6 - Gara ordinata dello spagnolo che conferma il suo essere affidabile in questo periodo,
Rrahmani 6,5 - Si piazza sulle tracce di Raimondo e lo annulla dalla gara.
Badiashile 6,5 - Prima da titolare e buone risposte dopo l’ingresso traumatico di San Siro. Col fisico che ha, può diventare dominante.
Di Lorenzo 6,5 - Bravo nell’inserimento che porta al 2-0 di Lang. Sembra avere buona gamba.
Lobotka 6,5 - -Tanti palloni gestiti con la solita parsimoniosa attenzione. Dal 72’ Gilmour 6 - Ingresso dinamico.
De Bruyne 7,5 - Subito una gran palla per Neres. Calcia alla perfezione il rigore dopo la ripetizione. Legge bene quasi tutte le situazioni e firma il 3-0 con ottimo inserimento.
Spinazzola 6 - Sfrutta bene la fascia, soprattutto nel primo tempo quando ha più benzina. Dall’81 Poilitano sv
Neres 6 - Un’esitazione di troppo sulla verticalizzazione di Kevin. Cresce col passare dei minuti, anche per gli spazi che aumentano. Nella ripresa va vicino al gol, ma deve essere più incisivo. Dal 60’ McTominay 6 - Prova subito il tiro, stoppato da Palmisani. Bentornato Scott.
Lang 7 - Allegri gli dà fiducia ma non sempre si fa trovare pronto. Sfrutta bene l’occasione del 2-0. Il gol lo sblocca e prende fiducia. Dal 72’ Giovane 6,5 -Vivace e con l’assist del 3-0.
Hojlund 5,5 - Parte forte, col palo in avvio. Calcia malissimo il rigore, salvato dal VAR. Caparbio sull’azione del secondo gol. Dal 60’ Lucca 5,5 - Altro ingresso poco convincente.
Allegri 6,5 - Cambia qualcosa e alla fine ha ragione; una vittoria che gli concede di respirare un pochino.
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