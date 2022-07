Spalletti a Sky: "Kim ha forza e qualità. Osimhen? Deve diventare un nostro leader. Su Lozano..."

Nel post-partita di Napoli-Adana Demirspor, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Nel post-partita di Napoli-Adana Demirspor, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Lozano si sa che è un sanguigno e nella battaglia e nelle difficoltà ce lo trovi sempre, non si risparmia mai. Se nel primo tempo la buttavamo dentro un paio di volte poteva diventare tutta un’altra partita.

Osimhen? Per noi deve diventare un leader, non può andare in over in delle situazioni così perchè l’allenamento è una simulazione della partita. Se poi in allenamento reagisce così, figurati in partita…

Kim? E’ un calciatore forte, dal punto di vista fisico e di quello della lotta. E’ un esecutivo al massimo, perché vuole sapere cosa deve fare e poi lo esegue non solo quando glielo chiedo io ma anche quando lo fanno i preparatori. Poi ha questa forza addizionata a della qualità, perché ha anche buoni piedi”.