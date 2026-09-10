Giuliani duro: "Partita imbarazzante, emerge l’inadeguatezza di Allegri"
Giuliani boccia duramente il Napoli contro l’Arsenal e punta il dito contro Allegri.
Il giornalista Fulvio Giuliani, attraverso il proprio profilo su X, ha commentato in maniera durissima la prestazione del Napoli nella sconfitta casalinga contro l’Arsenal. Nel mirino soprattutto il gioco espresso dagli azzurri e Massimiliano Allegri, ritenuto da Giuliani non adeguato alle esigenze del calcio attuale.
Giuliani attacca Allegri dopo Napoli-Arsenal
"Partita imbarazzante, se vogliamo dire le cose come stanno. Il Napoli gioca (per modo di dire) un calcio modesto da XX secolo. Un Arsenal in pantofole ne poteva fare 4. Ora diranno che è troppo più forte e poi le assenze, gli infortuni… ma emerge l’inadeguatezza di #Allegri ad allenare nel calcio di oggi. Non dirlo per non far arrabbiare il padrone del vapore porta male".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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