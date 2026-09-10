Napoli-Arsenal, Zola: "Loro hanno un budget quasi triplo. De Bruyne? Può ancora incidere"

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Zola analizza le differenze con l’Arsenal e indica De Bruyne come chiave del Napoli.

L'ex numero 10 azzurro Gianfranco Zola ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della partita di Champions League tra Napoli e Arsenal, terminata 0-1, commentandola con queste dichiarazioni: "Abbiamo visto la differenza tra la Premier League e gli altri campionati, loro hanno un budget che è quasi il triplo e questo li favorisce: prendono sempre il meglio e in quantità. Mettiamoci in testa che l'Arsenal competerà su tutti i livelli".

Come le è sembrato De Bruyne?

"A me è piaciuto, ha fatto buone giocate di qualità. In un paio di momenti magari ha preso la decisione sbagliata, però è uno di quelli che possono ancora incidere. Se sta bene, fa fare il salto di qualità. Ruota tutto intorno alla sua forma".