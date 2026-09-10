Auriemma: "Per me è stato uno dei migliori Napoli, anche dell’anno scorso"
Auriemma promuove il Napoli nonostante il ko e guarda con fiducia al campionato.
Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto a Tele A, ha commentato la prestazione del Napoli contro l’Arsenal nonostante la sconfitta per 1-0 al Maradona. Auriemma ha evidenziato soprattutto la capacità degli azzurri di reggere il confronto con una delle formazioni più forti d’Europa, considerando la prova un segnale positivo anche in prospettiva campionato.
Auriemma promuove il Napoli e guarda al campionato
"Per me è stato uno dei migliori Napoli, anche dell’anno scorso, perché reggere il confronto contro l’Arsenal vice campione d’Europa non so quante squadre ci sarebbero riuscite. Non è stato alla pari ma ha tenuto testa ed è già tanto per il calcio italiano e questo deve essere di buon auspicio per due vittorie in campionato"
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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