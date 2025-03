Un pareggio che ci sta strettissimo

Grande partita di tutto il collettivo

Un Napoli bellissimo contro un Inter piccola piccola. Un Napoli che gioca un Inter che si difende solo. Un primo tempo bugiardo. Il Napoli gioca e l’Inter segna. Gli azzurri con il doppio play provano ad arginare il centrocampo dei nerazzurri che soffre. Il Napoli ha il pallino del gioco anche se Raspadori e Lukaku non riescono a trovare la palla giusta. Doveri fa giocare tanto e mancano almeno due gialli per i giocatori dell’Inter graziati sempre. Il gol arriva su un calcio piazzato dal limite dell’area. Di Marco indovina la parabola e batte Meret. Il Napoli reagisce forte ma non trova la porta. Manca forse un rigore per il Napoli con Dumfries che respinge con un braccio un tiro da fuori.

Il secondo tempo è un dominio, totale. Un dominio nel gioco, nelle palle gol, nelle giocate difensive. L’Inter pensa a perdere tempo e per molti minuti è schiacciata nella propria metàcampo. I minuti passano purtroppo e il Napoli sembra non riuscire a trovare la palla gol giusta. Le azioni arrivano e l’Inter si salva in più occasioni. Conte cambia e il Napoli ci mette l’anima e trova il pareggio. Lobotka inventa, in progressione trova Billing che prima tira poi si allunga e insacca. Il finale è incredibile con Ngonge che poteva fare meglio su due azioni in area. Un pari strettissimo che ci lascia in gioco, che ci fa capire che possiamo ancora giocarcela.