19 anni fa la prima partita del Napoli Soccer di ADL: il ricordo del Pampa Sosa

Diciannove anni fa il Napoli scudettato non era nemmeno nei programmi. Perché a Cava de' Tirreni andava in scena la prima uscita del Napoli Soccer di Aurelio De Laurentiis. L'imprenditore romano aveva appena rilevato le quote azzurre dopo il fallimento dell'estate 2004 e l'amichevole con la Cavese ne era il primo vagito. Al "Simonetta Lamberti" ci sono tanti tifosi per vedere la nuova squadra, allenata da Giampiero Ventura, ma anche la società di casa che, con Salvatore Campilongo in panchina, è al primo posto in classifica del proprio campionato. Da lì a tre giorni ci sarebbe stata, per il Napoli, la prima di campionato contro il Cittadella (e finirà 3-3).

L'amichevole invece finisce 3-0 con i gol del Pampa Sosa, del bomber di categoria Varricchio e di Corneliusson, ex nazionale svedese di proprietà della Salernitana. Tra i giocatori in campo nel Napoli ci sono Claudio Terzi, che poi diventerà uno dei punti di riferimento del Bologna, ma anche il centravanti Nicola Pozzi, oppure Ignazio Abate, che poi giocherà per un lunghissimo periodo al Milan.

Roberto ‘El Pampa’ Sosa, ex attaccante del Napoli e in gol contro la Cavese, ha voluto ricordare sui social quella data storica, 19 anni dopo: “Oggi un giorno uguale a quello di tanti anni fa, ma che rimarrà nella storia per aver dato inizio ad un percorso straordinario, almeno per me”.