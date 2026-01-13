2 turni e multa a Conte, Capuano: “Stellini aveva detto altro! Sarebbe stato meglio scusarsi…”

Ammenda di 15mila euro e due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A ad Antonio Conte, espulso nel finale della partita contro l'Inter in occasione dell’assegnazione del calcio di rigore in favore della squadra di Chivu.

Giovanni Capuano, giornalista di Radio24 e Panorama, commenta così sul proprio account X la decisione del Giudice Sportivo: “Per Antonio Conte squalifica di 2 giornate e 15.000 euro di multa per l'espulsione di San Siro: frasi insultanti verso gli arbitri anche all'interno del tunnel che porta agli spogliatoi. Io avevo capito da Stellini che non ce l'aveva con nessuno e che era stato un momento di frustrazione per il gol subito (peraltro a rigore non ancora calciato). Sarebbe stato meglio scusarsi”.