3 anni senza Diego, il toccante post di Maradona Jr: "Soffrirò fino a quando non ti abbraccerò..."

Quest'oggi sono già 3 anni senza Diego. E attraverso il suo profilo Instagram, Maradona Junior ha voluto condividere la sua commozione con i suoi followers:

"Ricordo il silenzio, il dolore, la sofferenza di quel giorno maledetto… Non mi hanno lasciato più un attimo. La testa è piena di ricordi, abbracci, baci, carezze che per troppo tempo erano mancati, le partite insieme del nostro Napoli, le risate quando mi raccontavi gli aneddoti della tua vita... sei eterno è vero ma queste sono cose che non torneranno più e a me mi mancano. Vorrei smettere di soffrire ma so che fin quando non ti abbraccerò di nuovo sarà così per sempre! Baci al cielo capitano dei giorni più felici. Ti amo…..tuo figlio Diego".