3 italiane in finale, Chiariello: “Ed il Napoli le ha staccate tutte, epocale!”

Inter, Roma e Fiorentina: sono tre le squadre italiane in finale in tre coppe europee. Umberto Chiariello, giornalista e volto di Canale 21, si è così espresso su Twitter: “3 italiane in finale in 3 coppe europee: mai accaduto. Esce l’unica che avevo previsto uscisse: perché non è una squadra. È una Juve indecente al limite della denuncia x atti osceni in luogo pubblico. Ps: nell’anno del dominio in Europa, il Napoli ha distaccato tutte. Epocale”.