Foto

A Castel Volturno in corso l'allenamento congiunto col Savoia: ecco Lukaku in azione

Oggi alle 15:17Dai social
di Pierpaolo Matrone

In questi minuti è in corso a Castel Volturno, a tre giorni dal big match contro la Juventus, non una classica seduta d'allenamento. Antonio Conte ha voluto fissare un'amichevole, o per meglio dire un allenamento congiunto. Di fronte agli azzurri c'è il Savoia, attualmente capolista in Serie D. Dalla pagina Facebook del club di Torre Annunziata emergono anche alcune immagini: ecco Romelu Lukaku in azione.