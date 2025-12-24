"A Natale il regalo più bello è uno…”, gli auguri della SSC Napoli
"A Natale il regalo più bello è un sorriso da condividere insieme. Tutti insieme Buon Natale da tutta la SSC Napoli!". Con questo messaggio ed un simpatico cortometraggio, pubblicato sui propri canali social, la SSCNapoli augura un Buon Natale a tutti i tifosi azzurri.
Nella clip si vede un tifoso azzurro annoiato, alle prese con la preparazione delle festività e a tavola per il cenone di Natale in famiglia. Solo quando gli viene regalato un pallone del Napoli riacquista il sorriso. Al termine del cenone ripone il maglione ufficiale della SSCNapoli 2025, che indossava, nel cassetto insieme a tutti gli altri prodotti dal 2022.
A Natale il regalo più bello è un sorriso da condividere insieme.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 24, 2025
Tutti insieme 💙
Buon Natale da tutta la SSC Napoli! 🎄
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/p9FQmdr9Xg
