Adani scherza: "Lezione universitaria (non calcistica) di Mr Antonio Conte"

TuttoNapoli.net
Ieri alle 23:50Dai social
di Davide Baratto

"Lezione universitaria (non calcistica) di Mr Antonio Conte. #cattedra #masterclass #futbol", questo lo scherzoso messaggio pubblicato da Lele Adani, ex calciatore e oggi commentatore, sul suo profilo Instagram. Infatti, nell'importante vittoria degli azzurri contro l'Inter, sono state decisive le mosse del tecnico Conte, su tutte quella di schierare David Neres come falso nove.