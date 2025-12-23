Scotto: "Si riparta da qui! Napoli dominante, gara autoritaria di tutta la squadra"

Il Napoli supera anche il Bologna e vince la Supercoppa italiana 2025, aggiungendo quindi già il secondo trofeo in bacheca dalla gestione di Antonio Conte. Una gara dominata in lungo e in largo ed un successo che fa ben sperare per il futuro del club di Aurelio De Laurentiis

Il giornalista Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così la vittoria degli azzurri: "Il Napoli vince la Supercoppa dopo aver dominato anche contro il Bologna. Il trofeo arriva per la terza volta nella bacheca degli azzurri, e anche Conte lo conquista per la terza volta. Eroe d'Arabia Neres, autore della doppietta decisiva e di un'altra prestazione straordinaria. Ma è stata la squadra ha giocare una prova corale e autoritaria. Grande continuità con lo scudetto, visto che la Supercoppa è il primo titolo di questa stagione. Azzurri in corsa su altri tre fronti (Coppa Italia, Champions e campionato) e con la consapevolezza che l'aspetto mentale è fondamentale per. A Riyadh ha vinto la squadra più forte, quella che al dall'Ara a novembre si era sciolta. Evidentemente quando Conte parlava di cuore non aveva tutti i torti. Da Cremona bisogna ripartire da questo trofeo vinto con merito, da grande squadra e con la testa giusta e la voglia di vincere ancora".