Foto ADL incontra il CEO dell'Al Nassr: lo scatto con la maglia di CR7

vedi letture

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, continua la serie di incontri istituzionali in Arabia Saudita in vista della finale di Supercoppa italiana. Alla vigilia della sfida tra Napoli e Bologna, il presidente azzurro ha fatto visita al centro sportivo dell’Al Nassr, dove ha incontrato José Semedo, CEO del club saudita. Un momento di confronto che testimonia i rapporti sempre più frequenti tra il calcio italiano e quello mediorientale, soprattutto in un contesto internazionale come quello della Supercoppa.

A rendere simbolico l’incontro è stato lo scatto pubblicato dallo stesso De Laurentiis sul suo profilo X, nel quale posa sorridente con una maglia di Cristiano Ronaldo tra le mani. A corredo della foto il patron azzurro scrive: "Piacevole incontro con José Semedo, CEO di AlNassr, nella loro cittadella sportiva".