ADL con Saputo: "Magnifica ospitalità da parte di Bander Bin Mogren"
"Magnifica ospitalità da parte di Bander Bin Mogren, Chief Operating Officer del Public Investment Fund". Lo ha scritto su X il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Si vive anche così, a Riyad, in Arabia, l'attesa per la partita di lunedì, la finale di Supercoppa contro il Bologna in programma alle ore 20. Ecco il post con tanto di foto da parte del patron azzurro in compagnia anche del presidente del Bologna, Joey Saputo.
I due espongono sorridenti le maglie delle loro squadre in vista della super sfida di lunedì.
Magnifica ospitalità da parte di Bander Bin Mogren, Chief Operating Officer del Public Investment Fund. pic.twitter.com/RhqoAe3pEu— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 20, 2025
Prossima partita
22 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
