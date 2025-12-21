Foto "Ho trovato un Saudita identico a Starace", il simpatico scatto di ADL da Riyad

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, continua a postare dei suoi scatti fotografici da Riyad. Il patron azzurro, arrivato in Arabia Saudita insieme alla squadra per la final four della Supercoppa italiana, domani assisterà dall'All Awwal Park di Riyad alla finalissima tra Napoli e Bologna.

Ad essere presente nella penisola arabica anche un tifoso d'eccezione: lo storico magazziniere del Napoli Tommasso Starace, che oggi ha incontrato De Laurentiis indossando il tipico copricapo saudita. Lo stesso presidentre ha pubblicato la simpatica foto sul proprio profilo X, scrivendo: "Ho trovato un Saudita identico a Tommaso Starace".