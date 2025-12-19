Varriale. "Napoli-Bologna è la finale sportivamente più giusta"
Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la qualificazione del Bologna alla finale di Supercoppa italiana 2025 dove affronterà il Napoli: "La Supercoppa se la giocheranno i vincitori di Scudetto e Coppa Italia. La finale sportivamente più giusta in barba a chi tifava per il derby milanese. Il Bologna va subito sotto, trova il pari con merito e resiste all'Inter. Il rigore di #Immobile sancisce Napoli-Bologna".
