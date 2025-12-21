Caso Allegri, Auriemma: "Multa schiaffo all’intelligenza! Una cosa indigna di più delle offese"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sui propri account social il caso Allegri, che si è concluso senza squalifica ma solo con un'ammenda per il tecnico del Milan: "La multa da 10mila euro ad Allegri è uno schiaffo all’intelligenza di chi sportivo lo è per davvero. Peró ciò che più indigna, non sono tanto le offese rivolte pubblicamente ad Oriali ma la giustificazione 'sono cose di campo'.

Quindi, i nostri figli che giocano a calcio nelle giovanili, cosa dovrebbero fare prendendo ad esempio l’allenatore del Milan: comportarsi allo stesso modo con gli avversari per poi dire 'tanto sono cose da campo?' Lo sbrocco di Allegri rischia di sconfessare anni interi di educazione che le famiglie garantiscono ai propri figli: qualcuno glielo spiegasse".