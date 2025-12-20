Foto Conte, Oriali e il Bologna in visita all'Ospedale Pedriatico di Riyadh: le immagini

vedi letture

"Felici di essere stati, insieme al Bologna e alla Lega Serie A, in visita all’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib a Riyadh per regalare un sorriso ai bambini e portare un messaggio di vicinanza e solidarietà" ha scritto il Napoli sui social con le foto dell'incontro. Negli scatti social si vedono anche Conte e Oriali, così come Immobile e Skorupski per il Bologna. Ecco le foto: