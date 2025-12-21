Mazzocchi fa gli auguri al magazziniere: "Fratellino mio, si' 'a storij"

Gesto di grande affetto da parte di Pasquale Mazzocchi, che ha voluto celebrare il compleanno di Antonio Di Paolo, storico magazziniere della SSC Napoli. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, il difensore azzurro ha dedicato un messaggio semplice ma significativo: "Auguri fratellino mio, si’ a’ storij".

Di Paolo è una figura molto amata all’interno dello spogliatoio partenopeo e rappresenta una vera istituzione del club, oggi il magazziniere più “anziano” dopo il ritiro di Tommaso Starace. Un legame autentico, che va oltre il campo e racconta il lato più umano del Napoli.