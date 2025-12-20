Ravezzani: "Le scelte di Chivu e Allegri? Tra 2 mesi nessuno si ricorderà della Supercoppa"

Fabio Ravezzani, giornalista, direttore di Telelombardia, ha commentato su X l'esito delle due semifinali di Supercoppa italiana: "Seguo e approvo le scelte di Chivu e Allegri. La Supercoppa è una competizione di cui tra 2 mesi non si ricorderà nessuno o quasi. Giusto far giocare le riserve, anche pensando a un’eventuale seconda partita. Non capisco invece lasciar Calha e Pio in panchina per i rigori finali".