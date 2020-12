Ag. Insigne risponde alla Gazzetta: "Solo a Napoli succede e non c'è vergogna!"

Nel pomeriggio ha tenuto banco un articolo di Mimmo Malfitano su La Gazzetta dello Sport che apostrofa come 'capuzziello' Lorenzo Insigne dopo la partita di ieri per l'espulsione subita contro l'Inter. Vincenzo Pisacane, agente del capitano azzurro, ha cosi preso posizione attraverso Instagram: "Solo a Napoli succede che un giornalista napoletano attacca gratuitamente il capitano della propria squadra, nonchè anch'egli napoletano. Non c'è vergogna purtroppo, e purtroppo ancora c'è chi gli dà spazio".