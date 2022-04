Allegri attacca i giornalisti, Pistocchi: "Dallo studio ridono, ma ci sarebbe da piangere..."

Duro affondo di Massimiliano Allegri ieri dopo Juventus-Fiorentina contro la stampa. Sulla vicenda si è espresso il giornalista Maurizio Pistocchi

"Per la prestazione, a me fate ridere: scrivete delle cose e poi le cambiate dopo tre giorni”. Duro affondo di Massimiliano Allegri ieri dopo Juventus-Fiorentina contro la stampa. Sulla vicenda si è espresso il giornalista Maurizio Pistocchi: "Ieri sera Allegri ha detto in faccia ai rappresentanti della stampa sportiva quello che pensa della loro competenza e etica. E ha ragione, ma loro ridono, mentre ci sarebbe da piangere".