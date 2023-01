Allegri il più bravo? La rivincita di Pistocchi: “Basta saper aspettare…”

La Juventus di Allegri cola a picco in classifica dopo il ko interno contro il Monza.

TuttoNapoli.net

La Juventus di Allegri cola a picco in classifica dopo il ko interno contro il Monza. Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta con ironia su Twitter la disfatta bianconera: "Nel calcio, come nella vita, spesso basta saper aspettare, seduti sulla riva del fiume. E non dimenticare".