"Allez Paris", Fabian ha già cambiato tutti i suoi account: per ora nessun accenno al Napoli

In pochi istanti Fabian Ruiz ha cambiato i suoi account social con nuove foto e anche un post #AllezParis che è la frase che pronuncia nel video di presentazione col Psg. Per ora non ci sono accenni alla sua esperienza napoletana che non si è conclusa nel migliore dei modi: Fabian, infatti, non ha mai accettato di rinnovare ed è stato messo fuori rosa.