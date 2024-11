Altra simulazione di Conceicao, Ziliani: “La Juve ha trovato l’erede di Cuadrado e Dybala”

La Juventus ha pareggiato sul campo del Lille: a David ha risposto Vlahovic. Il serbo ha segnato su rigore, assegnato per un fallo molto dubbio su Francisco Conceicao.

A tal propisito il giornalista Paolo Ziliani scrive così su X: “La Juventus ha trovato il giocatore che non farà rimpiangere nè Cuadrado nè Dybala: Francisco Conceiçao (quello per cui si è pianto una settimana per l'ammonizione per simulazione in Juve-Cagliari). P.S. Secondo voi qualcuno a Sky ha sfiorato l'argomento con Motta, quello che un anno fa a Bologna diceva che non voleva che i suoi giocatori cadessero in comportamenti antisportivi?”.