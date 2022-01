Alvino a Gravina e Dal Pino: “Sospendere il campionato per almeno 2 turni o dimissioni”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha postato un tweet in merito ai tantissimi casi di contagiati in Serie A. Rivolgendosi al presidente della FIGC e al presidente della Lega Serie A scrive: “Gravina e Dal Pino ci vuole un atto di coraggio e di buon senso. Sospendere il campionato per almeno due turni oppure DIMETTERSI!”.

