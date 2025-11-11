Alvino: “ADL-Conte, coppia perfetta che fa il bene del Napoli con lavoro, competenza e risultati”

Il giornalista Carlo Alvino, via social, si è espresso così sulla situazione in casa Napoli: “In un calcio sempre più caotico, dove presidenti nascondino, impulsivi, senza portafoglio e allenatori nomadi si inseguono in un valzer di polemiche, il Napoli conferma, anche in questi giorni burrascosi, come da tempo abbia trovato la sua bussola: Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Una coppia perfetta.

Due figure professionali di assoluto spessore, unite da una visione comune, non solo vincere, ma farlo con stile, sostenibilità e ambizione. I due continueranno a ridisegnare il destino azzurro con maestria e competenza. Insieme, formano una coppia simbiotica: De Laurentiis continuerà a fornire le risorse e la stabilità, Conte le trasformerà in successi sul rettangolo verde. Non è un matrimonio di convenienza, ma un'alleanza di eccellenze che fa il bene del Napoli Perché in un'era di mediocrità, loro magnificano il bello: lavoro, competenza e risultati. Forza Napoli, con ADL e Conte!”.