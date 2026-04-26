Caso Rocchi, Saviano: "Interessante capire le dinamiche del calcio governato da Milano”

vedi letture

Nelle scorse settimane Saviano aveva già attaccato pubblicamente Giuseppe Marotta.

Lo scrittore Roberto Saviano è intervenuto su Instagram per commentare l’apertura dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano che coinvolge Gianluca Rocchi e il suo vice Andrea Gervasoni. Il designatore arbitrale è accusato di frode sportiva e di aver favorito arbitri graditi all’Inter. Lo scrittore ha invitato a leggere con attenzione gli sviluppi, sottolineando l’importanza di comprendere le dinamiche che regolano il calcio italiano, pur ribadendo la necessità di attendere il giudizio dei tribunali. "Inchiesta da leggere tutta. Attendiamo i giudizi dei tribunali ma interessate iniziare a studiare dinamiche utili a comprendere il calcio governato da Milano", scrive Saviano in una 'storia' Instagram.

Il botta e risposta con Marotta

Nelle scorse settimane Saviano aveva già attaccato pubblicamente Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sostenendo che la sua presenza nel sistema calcio generasse dubbi sulla regolarità dei campionati. Marotta aveva replicato in conferenza stampa con toni netti, dichiarando di non conoscere lo scrittore e di non voler dare peso alle sue parole, aggiungendo che le dichiarazioni sarebbero state valutate dai legali del club. Al momento, però, non risultano azioni legali avviate nei confronti di Saviano.