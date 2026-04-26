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Giornata di relax e sole per McTominay e la compagna: ecco dove sono stati avvistati

Giornata di relax e sole per McTominay e la compagna: ecco dove sono stati avvistatiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:15Dai social
di Antonio Noto
Una meta amatissima da calciatori e personaggi noti, scelta anche da McTominay per ricaricare le energie dopo l’impegno in campo.

Giornata di riposo per il Napoli di Antonio Conte dopo il netto 4-0 contro la Cremonese. Tra i protagonisti del match, Scott McTominay, autore di una rete spettacolare, ha approfittato della pausa per concedersi qualche ora di relax lontano dal campo.

Fuga a Positano con la compagna
Il centrocampista scozzese è stato infatti avvistato a Positano insieme alla sua compagna Cam, mentre si godeva una giornata nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. Una meta amatissima da calciatori e personaggi noti, scelta anche da McTominay per ricaricare le energie dopo l’impegno in campo.