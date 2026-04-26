Biasin non si pronuncia: “Con chi discuteva Rocchi delle designazioni Inter? Quando sapremo…”

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Fabrizio Biasin, giornalista, capo dei servizi sportivi di Libero e di nota fede interista, si è espresso così su X in merito alla vicenda Rocchi.

Fabrizio Biasin, giornalista, capo dei servizi sportivi di Libero e di nota fede interista, si è espresso così su X in merito alla vicenda Rocchi: “Perché non scrivi niente del caso Rocchi?”. Perché non ho le carte e scrivere senza avere coscienza di quel che sta accadendo significa solo fare confusione. Perché ovviamente tutta la faccenda si è già trasformata in un moltiplicatore di accuse e insulti, tra chi sta da una parte e chi dall’altra per mere questioni di tifo. Perché, a prescindere, è triste doversi rendere conto che il calcio italiano non impara mai dai suoi stessi errori.

In ogni caso si può fare qualche banale ragionamento logico? Certamente sì, ed è relativo ai capi d’accusa rivolti a Rocchi. Con chi discuteva sulle designazioni arbitrali contestate (Bologna-Inter di campionato e Inter-Milan di Coppa Italia)? Quando avremo una risposta a questa domanda capiremo se si tratta “solo” di un serio problema interno alla classe arbitrale o se invece c’è molto di più.