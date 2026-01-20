Alvino: "Che delusione! Non si può entrare così nel secondo tempo..."

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato così il pareggio del Napoli contro il Copenhagen in Champions League"Buttare via così una partita è un atto delinquenziale! Non si può scendere in campo in quel modo nel secondo tempo. Senza avvertire la possibilità che i danesi potessero trovare un gol per un episodio, così come è avvenuto con l’errore di Buongiorno. La delusione è tanta. L

’occasione sprecata è notevole. Resta una sola partita da giocare, a Fuorigrotta contro il Chelsea mercoledì prossimo (domenica c’è la Juventus in campionato). Il Napoli in 90 minuti si gioca la qualificazione. Buttata via una vittoria che aveva già il sapore della qualificazione ai play-off. Ora l’impresa diventa sempre più difficile ma non impossibile".