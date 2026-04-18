Alvino critica Conte: “Presi a pallonate! E quelle frasi nel pre non ci rappresentano!”

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Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha criticato duramente la brutta prestazione del Napoli che ha perso 2-0 in casa contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ci hanno preso a pallonate! Antonio Conte stasera va a lezione da Maurizio Sarri. La Lazio ha giocato come avrebbe dovuto fare il Napoli e gli azzurri si sono persi in un inutile e stucchevole possesso palla.

L’ha persa il tecnico salentino prima di scendere in campo con dichiarazioni che non incarnano lo spirito dei napoletani (il secondo per noi non sarà mai il primo dei perdenti), e poi sul terreno di gioco con una formazione iniziale con tanti uomini non in forma. Una sconfitta che brucia, fa male e mette in discussione il secondo posto. Male, molto male. Il ritorno al Maradona De Laurentiis se lo aspettava diverso".