Palmeri punge: "Altro che infortuni! Conte ha fatto 1 punto su 6 con tutti disponibili"

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Oggi alle 22:10 Dai social di di @davidebaratto04

"Hai voglia mo’ a dire 'eh povero Napoli, è stata colpa degli infortuni'... Da quando ha avuto tutti a disposizione, il Napoli ha fatto 1 punto su 6"