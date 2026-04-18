Palmeri punge: "Altro che infortuni! Conte ha fatto 1 punto su 6 con tutti disponibili"

Palmeri punge: "Altro che infortuni! Conte ha fatto 1 punto su 6 con tutti disponibili"
Oggi alle 22:10Dai social
di Davide Baratto
"Hai voglia mo’ a dire 'eh povero Napoli, è stata colpa degli infortuni'... Da quando ha avuto tutti a disposizione, il Napoli ha fatto 1 punto su 6"

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, tramite un tweet sul suo profilo X, ha criticato duramente la brutta prestazione del Napoli che ha perso 2-0 in casa contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Hai voglia mo’ a dire "eh povero Napoli, è stata colpa degli infortuni"… Da quando ha avuto tutti a disposizione, il Napoli ha fatto 1 punto su 6. E contro squadre già senza motivazioni. (per non parlare che in Champions gli infortuni non c’entravano…)".