Inter matematicamente in Champions, Biasin ironizza su Conte e Allegri: “Non è poco, chiedete in giro...”

Inter matematicamente in Champions, Biasin ironizza su Conte e Allegri: “Non è poco, chiedete in giro...”TuttoNapoli.net
Ieri alle 23:30Dai social
di Antonio Noto
Complice anche la sconfitta del Como a Reggio Emilia contro il Sassuolo, l'Inter ottiene già la matematica qualificazione alla prossima Champions League.

Con i tre punti conquistati nell'anticipo della 33ª giornata di Serie A contro il Cagliari, l'Inter non solo si avvicina a grandi passi verso lo scudetto - +12 sul Napoli con una partita in più a 5 turni dal termine - ma complice anche la sconfitta del Como a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ottiene già la matematica qualificazione alla prossima Champions League.

Il giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin, ironizza con un post sul proprio account X tirando in ballo velatamente Antonio Conte e Massimiliano Allegri: "L’Inter è matematicamente qualificata alla prossima Champions League. Non è poco, chiedete in giro".