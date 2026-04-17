Inter matematicamente in Champions, Biasin ironizza su Conte e Allegri: “Non è poco, chiedete in giro...”
Con i tre punti conquistati nell'anticipo della 33ª giornata di Serie A contro il Cagliari, l'Inter non solo si avvicina a grandi passi verso lo scudetto - +12 sul Napoli con una partita in più a 5 turni dal termine - ma complice anche la sconfitta del Como a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ottiene già la matematica qualificazione alla prossima Champions League.
Il giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin, ironizza con un post sul proprio account X tirando in ballo velatamente Antonio Conte e Massimiliano Allegri: "L’Inter è matematicamente qualificata alla prossima Champions League. Non è poco, chiedete in giro".
L’Inter è matematicamente qualificata alla prossima Champions League.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 17, 2026
Non è poco, chiedete in giro. pic.twitter.com/jI8hBEEbbR
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