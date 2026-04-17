Serie A, SSC Napoli su FC26: McTominay e Hojlund nel Team of the Season
Due calciatori del Napoli sono stati inseriti nel Team of the Season della Serie A su EA Sports FC26: si tratta di Scott McTominay e Rasmus Hojlund, premiati con carte speciali potenziate all’interno del celebre videogioco. Un riconoscimento importante per entrambi gli azzurri, protagonisti della stagione dei campioni d'Italia con rispettivamente 8 e 10 reti in Serie A.
Il riconoscimento social del Napoli
Il club partenopeo ha celebrato la presenza dei due giocatori nel Team of the Season attraverso i propri canali social, condividendo contenuti dedicati e sottolineando l’importanza del traguardo raggiunto. Un segnale di quanto le prestazioni di McTominay e Hojlund abbiano lasciato il segno non solo sul campo, ma anche nel panorama globale del calcio virtuale, sempre più influente nella cultura calcistica contemporanea. "Il viaggio in-game dei nostri giocatori fino ad un posto nel Team of the Season".
Da oro a #TOTS 📈— Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 17, 2026
Il viaggio in-game dei nostri giocatori fino ad un posto nel Team of the Season 🤩
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