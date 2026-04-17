Foto Doni a casa Conte: il tecnico e la moglie pazzi delle nuove prelibatezze napoletane

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L’allenatore del Napoli ha assaggiato uno dei dolci più di tendenza del momento, la cosiddetta “frutta realistica”.

Antonio Conte è sempre più immerso nella realtà napoletana, anche fuori dal campo. L’allenatore del Napoli ha infatti assaggiato uno dei dolci più di tendenza del momento, la cosiddetta “frutta realistica”, ricevendo direttamente a casa alcune creazioni della Pasticceria Manta. Un gesto apprezzato dal tecnico azzurro, che ha accolto con entusiasmo le specialità artigianali nella sua abitazione partenopea.

Il gesto del mister e il ringraziamento social

Conte ha ricambiato il pensiero con un gesto significativo, regalando una maglia del Napoli autografata da tutti i calciatori della squadra. La pasticceria ha poi condiviso sui social uno scatto dell’incontro, al quale era presenta anche la moglie di Conte, Elisabetta, accompagnato da un messaggio di ringraziamento su Instagram: "La nostra frutta realistica sta facendo il giro di tutta Napoli. Oggi consegna speciale a casa del mister di tutti i mister. Grazie al mister e alla sua consorte, due persone eccezionali".