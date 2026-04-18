Varriale: "Inguardabili! Napoli lento e apatico, irriconoscibili i Fab4 e Hojlund"
Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha criticato duramente la brutta prestazione del Napoli che ha perso 2-0 in casa contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni: "Inguardabile il Napoli, perde l'imbattibilità al Maradona ancora con l'ottima Lazio di Sarri.La squadra di Conte scompare dal campo, lenta, apatica con tanti errori tecnici. Irriconoscibili i Fab Four e Hojlund.Si salvano solo Politano e il pubblico che incita fino al 95esimo".
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