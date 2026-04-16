Morte Manninger: il messaggio di cordoglio di ADL e del Napoli
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Mondo del calcio in lutto per la morte di Alexander Manninger, l'ex portiere che ha perso tragicamente la vita questa mattina in un incidente stradale vicino Salisburgo. Aveva 48 anni, con un passato anche in Serie A con le maglie - tra le altre - di Fiorentina, Juventus, Bologna, Brescia, Torino e Siena. Ecco i tanti messaggi di cordoglio che nelle ultime ora stanno arrivando dalle sue ex squadre e più in generale dai tanti club di Serie A.
Il messaggio del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista di una prestigiosa carriera nel calcio italiano ed europeo".
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