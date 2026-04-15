Addio alla moglie di Bruno Giordano, il messaggio di cordoglio della SSC Napoli

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Lutto per Bruno Giordano. L'ex attaccante di Lazio e Napoli ha annunciato la morte della moglie Susanna con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: "Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori". In queste ore è arrivato anche il messaggio di cordoglio della SSC Napoli.

"Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Bruno Giordano e la sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Susanna" si legge in un post su X.