Alvino: "Diavolo di un ADL: ha stupito tutti col centro sportivo! C'era delirio collettivo..."

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato l'annuncio di Aurelio De Laurentiis dell'acquisto del terreno per il nuovo centro sportivo degli azzurri. Di seguito le sue parole: "C’è da sempre molta agitazione a Napoli per il centro sportivo. De Laurentiis aveva promesso che oggi avrebbe posato la prima pietra. Erano già partite le polemiche sul mancato rispetto della promessa.

Quello del centro sportivo talvolta ha assunto i contorni di vero e proprio delirio collettivo per una piccola parte della tifoseria napoletana, che, a torto o a ragione, ma credo più a torto, attribuisce al centro sportivo virtù salvifiche, poteri prodigiosi al limite del miracoloso. Siamo ormai arrivati all’assurdo che alla domanda “preferiresti un altro scudetto o il centro sportivo?” una fetta di tifosi risponderebbe “il centro sportivo”. Come se facesse gol. E invece oggi il presidente ha stupito tutti. Con un tweet ha annunciato che ha acquistato il terreno su cui edificherà il centro sportivo. Diavolo di un De Laurentiis!".