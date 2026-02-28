Politano festeggia sui social: "Quando non ti arrendi alla fine succede questo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:50Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli soffre ma riesce a vincere all'ultimo minuto di gioco contro l'Hellas Verona: decisiva la zampata di Romelu Lukaku che regala tre punti fondamentali in ottica qualificazione Champions League. Così Matteo Politano, esterno azzurro, tramite un post sul suo profilo Instagram ha suonato la carica per il successo: "Una normalissima esplosione di gioia. Una di quelle vittorie che ti porti dentro per un po’.

Quando non ti arrendi fino alla fine succede questo". Di seguito il post.