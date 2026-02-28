Hojlund ironico sui social: "Mi dispiace per chi ha guardato dal 3' al 95' minuto"

Hojlund ironico sui social: "Mi dispiace per chi ha guardato dal 3' al 95' minuto"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli soffre ma riesce a vincere all'ultimo minuto di gioco contro l'Hellas Verona: decisiva la zampata di Romelu Lukaku che regala tre punti fondamentali in ottica qualificazione Champions League. Così Rasmus Hojlund, attaccante azzurro ed autore del momentaneo 0-1, su Instagram ha commentato la partita con la sua solita ironia: "Mi dispiace per le persone che hanno iniziato a guardare al terzo minuto e se ne sono andate al 95esimo".

Di seguito il post.