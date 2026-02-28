Capuano: "Napoli sufficiente e ha corso troppi rischi. Ma ha vinto e il resto è filosofia"

Oggi alle 23:40Dai social
di Davide Baratto

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la vittoria in extremis del Napoli contro l'Hellas Verona: "Nel Napoli ha funzionato la partenza (gol di Hojlund) e il finale (rete di Lukaku). In mezzo una prestazione appena sufficiente e con troppi rischi corsi. Però ha vinto e in questa fase della stagione è l'unica cosa che conta. Il resto è filosofia".