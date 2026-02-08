Foto
Alvino: "Fuorigioco televisivo! Mi aspetto stessa indegna gazzarra scatenata per il rigore su Vergara"
La rete che poteva riaprire Sassuolo-Inter, gol del 2-1 di Thorstvedt, è stata annullata dopo un rapido check del direttore di gara per la posizione di partenza di Laurienté che era in fuorigioco per pochissimi centimetri.
Il giornalista Carlo Alvino, commenta così postando l'immagine dell'off side sul proprio account X: "Adesso mi aspetto la stessa indegna gazzarra scatenata da parte dei 'soliti noti' per il rigore concesso al Napoli, anche su questo fuorigioco (?) TELEVISIVO. Su forza 'onesti' commentatori …".
Adesso mi aspetto la stessa indegna gazzarra scatenata da parte dei “soliti noti" per il rigore concesso al Napoli, anche su questo fuorigioco (?)— Carlo Alvino (@Carloalvino) February 8, 2026
TELEVISIVO. Su forza "onesti" commentatori … pic.twitter.com/nRSgB3bGtI
Dai social
